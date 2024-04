Polizei hofft auf Hinweise Zwei Unfallfluchten in Langenfeld

Am Freitag, 12. April, kam es an der Bachstraße in Langenfeld zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Mazda stellte ihr Fahrzeug gegen 12 Uhr in Höhe der Hausnummer 97 am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 13 Uhr zurückkehrte, stellte sie Unfallspuren am Stoßfänger der Fahrerseite fest. Ein Zeuge konnte nach einem lauten Knarren beobachten, dass ein kleinerer, weißer SUV neben dem Auto herfuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensrulierung zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.