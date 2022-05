In Monheim und Baumberg : Zwei Grundschulen gelten jetzt als offiziell gegründet

Monheim Nun ist es offiziell: Nach den Sommerferien gehen in Monheim zwei neue Grundschulen an den Start.

Grünes Licht von der oberen Schulaufsicht für die beiden neuen Grundschulen in Monheim und Baumberg. Im Rahmen des Anmeldeverfahrens sind an der für Schüler- wie Elternschaft und alle Lehrkräfte neuen „Grundschule Bregenzer Straße“ in Baumberg 56 Schüler und an der „Grundschule Im Pfingsterfeld“ 53 künftige Schulkinder angemeldet und aufgenommen worden. Die in den Genehmigungsverfügungen der oberen Schulaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf genannte Mindestanzahl von jeweils 50 Schülern wurden somit an beiden Schulen erreicht. Sie gelten damit nun auch formell als gegründet.