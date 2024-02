Reality-Competetion-Show Gleich zwei Langenfelder treten bei neuer Show „The 50“ an

Doch die Chance, dass der Sieg an einen Langenfelder geht, ist gleich doppelt groß, denn mit Menderes Bagci ist noch einer dabei. Der DSDS-Dauerkandidat wurde damals zum Dschungelkönig gewählt und konnte dabei auch die ein oder andere Dschungelprüfung für sich entscheiden. An Kampfgeist mangelt es ihm also nicht. Ob er nun genau so erfolgreich sein kann, wird sich noch zeigen.