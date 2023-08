Am Wochenende in Monheim Zwei geführte Wanderungen auf dem Neanderlandsteig

Der Neanderland-Steig feiert Geburtstag. Vor zehn Jahren wurden die ersten Etappen der heute rund 240 Kilometer langen Strecke, die quer durch den Kreis Mettmann führt, eingeweiht. Auch durch Monheim führen zwei schöne Etappen (Etappen Nummer 13 und 14), die am 24. August 2013 offiziell den Wandersleuten übergeben wurde. Mit dabei war damals auch Autor und Fernsehmoderator Manuel Andrack, der rund sechs Kilometer vom Reiterhof Gut Blee in Richtung Rheinbogen wanderte. Er ist gerne in heimischen Gefilden unterwegs und setzt den Begriff „wandern“ recht niederschwellig an. „Man muss nicht tagelang marschieren“, hat er einmal in einem Interview gesagt.