Kostenpflichtiger Inhalt: Debatte im Langenfelder Sportausschuss : Zwei Fußballplätze werden erneuert

Beim SSV Berghausen bekommt der große Fußball-Platz (oben) noch in diesem Jahr einen neuen Kunstrasen. Das Kleinspielfeld im Vordergrund wird 2022/23 in ein zweites Großspielfeld mit neuem Kunstrasen erweitert. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Beim SSV Berghausen und einem der beiden Spielfelder Am Schlangenberg in Richrath wird im Sommer der abgenutzte Kunstrasen-Belag ausgetauscht. Das Umkleidehaus Am Schlangenberg wird erst 2022/23 gebaut. Der Sportausschuss beschließt mehrheitlich die Abschaffung der Sporthallen-Nutzungsgebühr.