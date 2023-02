Polizei sucht Zeugen Zwei Einbrüche in Langenfeld

In der Zeit von Sonntag, 5. Februar, bis Dienstag, 7. Februar, drangen Einbrecher in ein aktuell unbewohntes Einfamilienhaus an der Turmstraße in Wiescheid ein. Die Täter schlugen ein Fensterglas an der Giebelseite des Hauses ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Beuteschaden konnte zunächst nicht festgestellt werden.