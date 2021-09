Polizeieinsätze : Zwei Einbrüche bei Tag in Häuser in Wiescheid

Langenfeld Gleich zwei Tageswohnungseinbrüche hat die Polizei am Donnerstag in Wiescheid registriert. Um kurz nach 11 Uhr hörte ein Bewohner eines Einfamilienhauses der Oststraße ein lautes Poltern aus dem Erdgeschoss.

Noch während die Polizei an der Oststraße den Tatort aufnahm und Spuren sicherte, wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in Wiescheid gemeldet. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr habe sich ein Einbrecher gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus an der Verbindungsstraße verschafft, indem er die Terrassentür aufhebelte, heißt es. Irgendwann zwischen dem 30. August und dem 2. September drangen außerdem bislang noch unbekannte Täter unberechtigterweise auf das Gelände einer Baustelle an der Straße „Am Kirchhof“ in Langenfeld-Reusrath vor. Dort brachen sie die Tür zu einem Neubau auf und entwendeten daraus mehrere Arbeitsmaschinen und Werkzeuge der dort noch tätigen Handwerker und Firmen. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.