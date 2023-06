Herzlichen Glückwunsch nach Langenfeld Zwar-Gruppe Wiescheid/Solingen feiert Fünfjähriges

Langenfeld · Wiescheid/Solingen ging in der Gründerzeit ab 2013 als letztes Netzwerk in Langenfeld an den Start. Auch in den anderen Stadtteilen finden Aktive ab 55 in der Zwar-Gruppe Anschluss.

01.06.2023, 15:15 Uhr

Die Gruppe „Drums Alive“ der Wiescheider Zwarler begeistert bei der Feier zum fünfjährigen Bestehen. Foto: Stadt Langenfeld

Vor zehn Jahren startete eine Gründungswelle in Langenfeld. Thema dieser „Gründerzeit“ war das Alter „zwischen Arbeit und Ruhestand“. Die sogenannten Zwar-Gruppen wurden geboren: Netzwerke, in denen die Generation der aktiven Ü-55-Jährigen Anknüpfungspunkte findet für gemeinsame Hobbys, Aktivitäten und Engagement. Die Zwar-Gruppe Wiescheid-Solingen zählte nicht zu den ersten in Langenfeld, doch auch sie gibt es nun inzwischen schon fünf Jahre.