Treffen in Monheim : ZWAR-Gruppe sucht Verstärkung

Treffen in Monheim

Monheim (RP) Die dritte Monheimer ZWAR-Gruppe für Menschen aus der Altstadt, dem Zaunswinkel und dem Berliner Viertel sucht weiterhin Verstärkung. ZWAR steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ und verbindet Menschen ab 55 Jahren.

Am Mittwoch, 11. August, sind ab 18.30 Uhr im Pfannenhof, Turmstraße 2-6, beim Basisgruppentreffen alle Interessierten willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Es gelten die Corona-Schutzbedingungen. So besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

ZWAR-Netzwerke sind Gruppen, in denen sich Menschen in ihrem Ort treffen und gemeinsam ihre Freizeit sinnvoll gestalten. Es sind keine Vereine, sie sind überparteilich und konfessionell ungebunden. ZWAR-Gruppen sind basisdemokratisch und selbst organisiert. Es gibt keine vorgegebene Struktur oder Hierarchie. Jeder bestimmt für sich selbst und gemeinsam mit anderen, was man tun möchte. Bei den regelmäßigen Treffen werden Aktivitäten geplant.