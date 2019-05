Monheim : Der Zwar-Chor schmettert rockige Lieder

Der Chor der Zwar-Gruppe Baumberg probt keine Wanderlieder, sondern rockige Stücke. „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen steht ganz hoch im Kurs. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Mit „Steppenwolf“ und den „Toten Hosen“ holen sich die Sänger jenseits der 55 ein Stück Jugend zurück.

Auch wenn sie nicht geboren sind, um wild zu sein, sowie seinerzeit die Stars von Easy Rider. So wollen sie dennoch auch jenseits der 50 und 60 abrocken, was das Zeug hält. Mit „Hoch auf dem gelben Wagen“ und „Im Frühtau zu Berge“ kann man die alternde Flower-Power-Generation nicht hinterm Ofen herlocken. Wer in der Jugend Dire Straits und Deep Purple hörte, wer mit Stones und Beatles einst in den musikalischen Widerstand ging, ist auch im Alter nicht unbedingt ein Volksmusik-Fan. Deshalb hat die Untergruppe der Baumberger Zwar-Abteilung (zwischen Arbeit und Ruhestand) jetzt eine Rock AG gegründet.

Unter der Anleitung von Uwe Bahr schmettern die Männer und Frauen, was ihre Herzen in der Jugend in Aufruhr brachte: Rock. In Karaoke-Manier versuchen sie sich an „Born to be wild“, jenem Easy-Rider-Soundtrack von Steppenwolf, der wohl immer der Inbegriff der ungestümen, unabhängigen Jugend war. Welche Selbstironie, dass die 25 Männer und Frauen jenseits der 55 im Probenraum des Baumberger Bürgerhauses die umgetextete Alten-Variante der „Rollators“ zur Musik aus dem Ghetto-Blaster präsentieren: „In den Gliedern schmerzt die Gicht, altes Eisen rostet nicht. Wir wollen nicht aufs Abstellgleis, dafür ne Harley und nen Drink auf Eis. Auch wenn die Knochen schmerzen, wir Oldies sind noch super fit, wir haben noch feurige Herzen, kommt rockt alle mit“.

Info Zwischen Arbeit und Ruhestand Foto: grafik Wer Treffen des Netzwerkes, Basisgruppen Wo Baumberger Bürgerhaus, Humboldtstraße 8 Was Basistreffen dienen dem Austausch von Ideen und der Planung von neuen Aktivitäten wie Radfahren, Kegeln, Kartenspielen, Wandern, Tanzen Wann alle zwei Wochen donnerstags, 18.30 Uhr

Das tun die Teilnehmer mit sichtbarer Freude. „Es muss nicht alles perfekt sein. Wir wollen vor allem Spaß haben und die Leute da abholen, wo sie in der Jugend Party gemacht haben“, klärt Uwe Bahr auf. „Ich selbst kann gar nicht gut singen. Ich bin auch nicht musikalisch, aber ich mag Musik“, bekennt er. Vielen geht es wie ihm. Die meisten Sänger haben sich bisher nur in der Badewanne und allein im Auto getraut, laut zu singen, was sie glücklich macht. Jetzt in der Gruppe haben sie Mut, auch öffentlich abzurocken. Am liebsten ist ihnen die Fußball-Hymne der Toten Hosen „An Tagen wie diesen“. „Da geht einem das Herz auf, und man fühlt sich wieder jung“, schwärmt Birgit Gaul mit einem Funkeln in den Augen. Auch Werner Amman wagt es in der Gruppe gut gelaunt „1000 und eine Nacht“ von Klaus Lage oder „Chöre“ von Mark Forster schwungvoll zum Besten zu geben. „Das sind so nette Leute hier“, stellt er fest, „da ist man einfach gut gelaunt.“