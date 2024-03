84.000 Euro in zehn Monaten Fünffacher Vater aus Langenfeld zwingt 18-Jährige zur Prostitution

Wegen Zwangsprostitution und ausbeuterischer Zuhälterei hat das Düsseldorfer Landgericht einen „Loverboy“ aus Langenfeld zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 35-Jährige muss außerdem 14.000 Euro an eine junge Frau zahlen, entschied das Gericht am Dienstag. Zusätzlich erhält sie 11.000 Euro aus der Versteigerung von zwei beschlagnahmten Autos ihres Peinigers. Der hatte die damalige Berufsschülerin aus Regensburg zur Prostitution gezwungen. In die Strafe floss eine ältere Verurteilung wegen Körperverletzung ein.