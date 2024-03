Monheim Zuwachs auf dem Wochenmarkt

Der Monheimer Wochenmarkt freut sich über Zuwachs: Samstags verkauft jetzt Selbsterzeuger Thomas Andree Obst und Gemüse auf dem Eierplatz. Am zweiten Wochenmarkt-Standort Ernst-Reuter-Platz ist der Obsthandel Rockmann nun nicht nur mittwochs, sondern auch samstags mit von der Partie. Dies teilte der Marktveranstalter Deutsche Marktgilde mit. An diesem Samstag, 23. März, verteilt die Marktgilde zwischen 9 und 12 Uhr eine süße „Oster-Überraschung“ an die Marktkunden. „Wir freuen uns, unseren treuen Marktbesuchern den Markttag zu versüßen und eine frohe Osterzeit zu wünschen“, sagt Martin Rosmiarek von der Marktgilde. Wochenmarkt im Ortsteil Monheim ist immer mittwochs und samstags von 8 bis 13 Uhr. Mehr unter monheim-amrhein.treffpunkt-wochenmarkt.de