Langenfeld : ZNS-Fest: Viel Spaß für den guten Zweck

Kinder hatten beim ZNS-Fest an den für sie organisierten Aktionen viel Spaß. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Das 31. Sommerfest zugunsten von Menschen mit geschädigtem Zentralen Nevensystem zog am Samstag und am verkaufsoffenen Sonntag Tausende in die Langenfelder City.

Die Sonne strahlt vom blauen Himmel, es ist warm in der City. Genau passend zum 31. ZNS-Sommerfest, das zahlreiche Besucher in die Innenstadt lockte. Der Erlös kommt Menschen zugute, die zumeist durch einen Unfall Schäden am Zentralen Nervensystem (ZNS) davongetragen haben.

„Viele Kinder und Jugendliche sind betroffen“, sagt der Vorsitzende des Langenfelder ZNS-Förderkreises, Jürgen Öxmann. Häufig seien Fahrradunfälle die Ursache. „Deshalb machen wir immer darauf aufmerksam, einen Helm zu tragen.“ Doch auch Säuglinge und Kleinkinder könnten schwere Kopfverletzungen erleiden, wenn sie etwa vom Wickeltisch gefallen sind. Die vom ZNS-Förderkreis unterstützten Kliniken und Reha-Zentren hätten „überwiegend mit Folgen von Schädel-Hirn-Traumata zu tun“, erklärt Öxmann. Die in Vallendar und Bersenbrück ansässigen Einrichtungen sowie die Hannelore-Kohl-Stiftung werden durch den dank Sponsorengeldern möglichen Erlös des Langenfelder ZNS-Fests unterstützt.

Info Auf der Bühne viel Musik und Tanzdarbietungen Was 31. ZNS-Fest zugunsten von Unfallverletzten mit geschädigtem Zentralen Nevensystem; organisiert vom Langenfelder ZNS-Förderkreis Wer Auf der Bühne: Shanty-Chor Richrath, Paradies, Echte Fründe, Peter Weisheit&Dixie Tramps, Second Hand, Musikschule, RCC, Rheinsternchen, Tanzschule

„Aber wir wollen unsere Satzung ändern“, kündigt der Vorsitzende an, „damit wir ein bisschen Geld in Langenfeld lassen können.“ Damit sollen Betroffene direkt unterstützt werden. An wen die Erlöse des Wochenendes gehen, wird erst im Herbst entschieden.

„Seit dem ersten ZNS-Fest wurden 800.000 Euro für gute Zwecke gesammelt“, betonte Bürgermeister Frank Schneider bei der Eröffnung des Festes, „das ist ein riesiger Berg.“ Auch Förderkreis-Präsidentin Michaela Noll freut sich über das „Kaiserwetter“. „In Langenfeld ist immer gute Stimmung“, erklärt sie und dankt den Sponsoren, die dem ZNS-Fest die Treue halten. Diese Sponsoren unterstützen nicht nur mit Geldspenden, sondern auch mit Ständen und Aktionen sowie mit Sachpreisen für die Tombola. Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein über 400 Euro, doch noch weitere attraktive Preise, wie Fernseher und Spülmaschine verlocken zum Loskauf. So kommt die Tombola bei den Besuchern immer gut an, was vor allem Katja Liever freut, die die Tombola organisiert. „Jeder Euro für den guten Zweck zählt.“ Zahlreiche Helfer stehen parat, um Lose zu verkaufen und Preise beizuschaffen. „Wir verkaufen schon ein paar tausend Lose“, sagt Liever. Inzwischen sei das Fest so etabliert, dass die meisten Besucher wissen, um was es bei ZNS geht. „Selbst wenn sie nur einen Kugelschreiber gewinnen, sagen die Leute, das macht nichts, es ist ja für einen guten Zweck.“

So sieht es auch Martina Berger, die sich fünf Lose gekauft hat. „Natürlich ist es schön, wenn man was gewinnt“, sagt die 51-Jährige, „aber viel wichtiger ist, dass man etwas Gutes tut.“ Und ihr Mann Sven fügt hinzu: „Wenn man nichts gewinnt, braucht man sich nicht zu ärgern. Das Geld ist nicht verloren.“