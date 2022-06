ZNS-Fest in Langenfeld : Autoschau bringt wieder Leben in die City

Jochen Buff vom ZNS-Team hätte den Besuchern gerne auch eine Bühnenschau geliefert, aber zumindest die Autos waren wieder da. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das ZNS-Fest kehrte am Wochenende in abgespeckter Form zurück in die Langenfelder Innenstadt. Auch ohne Bühnenprogramm lockte die Autoschau viele Besucher.

Neugierig nehmen Marlis und Alois Schmidt den neuen EV6 von Kia genauer unter die Lupe. Eine schicke Familienkutsche, groß und geräumig und mit einer für ein E-Auto vergleichsweisen großen Reichweite von fast 600 Kilometern. „Es hat sich doch einiges seit der letzten Autoschau getan“, sagt Marlis Schmidt. Nicht nur die Fahrzeugformen hätten sich verändert. Vieles funktioniere im Auto nur noch über Sensoren oder Knöpfe, keine Hebel oder Schalter mehr. Nach zwei Jahren endlich wieder die Autoschau besuchen zu können, gefällt dem Ehepaar gut. „Um sich über Neuerungen zu informieren, ohne dafür alle Autohäuser abklappern zu müssen, ist das schon sehr gut“, urteilt Alois Schmidt. „Außerdem ist wieder etwas los in der Stadt.“

Vier Autohäuser präsentieren sich in diesem Jahr in der Langenfelder Innenstadt im Rahmen des ZNS-Festes. „Eigentlich hätten es sechs sein sollen, aber Mercedes und BMW haben abgesagt, weil sie keine Autos haben“, erklärte Jochen Buff, Geschäftsführer des ZNS Fördervereins Langenfeld. Überhaupt sei das nach über 30 Jahren und zwei Pausen wegen Corona ein seltsames Fest. „Es ist anders, kein klassisches ZNS-Fest“, sagte Buff wertungsfrei. „Die Autoschau ist für den Verein die Überlebensader.“

Info Förderverein seit 34 Jahren im Einsatz Ziel Der Förderverein ZNS, der sich für Unfallverletzte mit geschädigtem Zentralen Nervensystem einsetzt, besteht in Langenfeld seit nunmehr 34 Jahren. Weit über 800.000 Euro konnte der Verein durch Feste und Spendenaufrufe erwirtschaften, sammeln und an Betroffene weitergeben. Das nächste Ziel für den Verein ist es, die Millionengrenze zu knacken.

Der Verein pachtet die Innenstadtfläche von der Stadt und verpachtet diese weiter an die Autohäuser, um in zentraler Lage für ein Wochenende ihre Autos zu präsentieren. Damit nimmt der Verein Geld für ihre Arbeit ein, in diesem Jahr, schätzt Vereinsvorsitzender Jürgen Öxmann werden das rund 12.000 Euro sein. Für gewöhnlich stand auf dem Konrad-Adenauer-Platz vor dem Rathaus eine große Bühne, Musik, Tanz und Kinderbelustigung lockten viele Familien, Getränkewagen, Kuchenbuffet und Würstchengrill liefen heiß.

Doch mit dem Umbau darf der Platz nicht mehr für Großveranstaltungen genutzt werden. Daher begnügte sich ZNS in diesem Jahr mit einer abgespeckten Variante, ohne Programm, nur mit Autos und einem eigenen Cocktailstand. „Wir denken über Alternativen nach und werden schauen, wie wir es nächstes Jahr gestalten können“, erklärte Buff weiter.

Für die Autohäuser lief das Wochenende bei strahlendem Sonnenschein derweil bestens, wie Adrian Breuch vom Autohaus Schönauen berichtete. „Wir sind froh, dass wir uns wieder präsentieren können. Durch die Pandemie war der Verkauf lange im Lockdown, gut zwei Jahre konnten wir die Neuheiten gar nicht zeigen.“ Aktuell gebe es zwar das Problem der Lieferengpässe und Inflation, doch das Interesse der Kunden an E-Autos ist so groß wie nie, legt Breuch offen. „Möglicherweise hat das was mit den steigenden Spritpreisen zu tun. Aber auch die E-Auto-Prämie läuft derzeit noch weiter und viele entscheiden sich vielleicht jetzt noch für ein neues Auto, um bei der Finanzierung noch den günstigen Leitzins mitzunehmen“, glaubt der Verkaufsberater. Zumindest könne er derzeit gar nicht so viel verkaufen, wie nachgefragt werde. „Aktuell haben wir in acht Autohäusern 320 Fahrzeuge aktiv im Bestand. Normalerweise sind das 700.“