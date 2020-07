Frisch, gesund und gratis : Läuft in Monheim – auch Trinkbrunnen

Langenfeld/Monheim Aus dem ersten blauen Wasserspender am Landschaftspark Rheinbogen sprudelt jetzt das trinkbare Nass. Weitere Stationen folgen. Langenfeld hinkt hinterher.

Aus mehr als zehn solcher Trinkwasserspender (beschlossen wurden fünf im Oktober 2018) im Monheimer Stadtgebiet können Bürger und Besucher bald zapfen. Als erste Station ist der Stadtbrunnen am Landschaftspark Rheinbogen in Betrieb gegangen. Drei weitere Standorte – am Baumberger Aalfischerei-Museum, an der Geschwister-Scholl-Straße (Holzweg-Passage) und am Berliner Ring (Schul-, Kultur- und Bildungszentrum) werden nach Angaben von Stadtsprecher Thomas Spekowius noch in diesem Monat folgen. Weitere Standorte sollen mit den bereits angelaufenen oder bevorstehenden Bauprojekten realisiert werden – etwa entlang des neuen Radschnellwegs in Baumberg, am künftigen Bolzplatz Benrather Straße und am Ulla-Hahn-Haus. Die Brunnen sind laut Spekowius schon im städtischen Betriebshof eingelagert.