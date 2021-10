Kultur in Monheim : Zehn Jahre Rhein-Rock: Monheims coolstes Ehrenamt

Monheim Am Samstag feiert der Rhein-Rock e.V. großes Jubiläum mit Live-Musik. Denn das Vereins-Team rund um Jan von den Driesch, Peter Gatzen und Jacqueline Beck ist vor allem für eins bekannt: Richtig gute Konzerte und ein berüchtigtes Open Air Festival.

Die Konzerte ihrer Künstler richtet Rhein-Rock insbesondere im Sojus 7 aus, das sich derzeit im Umbau befindet. „Das war unsere Hauptveranstaltungsstätte. Da sich hier in der Gegend die möglichen Räumlichkeiten und deren Ausstattung in Grenzen halten, betrifft uns der Umbau schon sehr“, sagt Beck. „Wir unterstützen es, dass dort weitere Probenräume entstehen und hoffen, dass das Sojus schnellstmöglich fertiggestellt wird. Die Nachfrage dafür ist da. Daher ist das wieder ein guter Schritt der Stadt im Rahmen der Kulturförderung“, findet von den Driesch. Voraussichtlich 2023 soll der Neu- und Umbau des Sojus 7 komplett abgeschlossen sein.

Bis dahin freuen sich die drei auf viele weitere Konzerte und Festivals. „Wir freuen uns darauf, das Open Air bald wieder stemmen zu dürfen“, sagt Beck. Bei dem Gedanken an die Veranstaltung kommen Erinnerungen hoch. In zehn Jahren ist viel passiert. Zum Beispiel beim Open Air 2019: „Wir hatten von jetzt auf gleich ein krasses Gewitter, das nicht vorherzusehen war. Das war ein turbulentes Erlebnis, das uns alle noch einmal auf unsere Stressprobe gestellt hat“, erinnert sich Beck. „Aber wir haben das echt gut gemeistert.“ Als sich der Himmel gelichtet habe, seien alle Besucher nass gewesen. Gestört habe das niemanden: Sie hätten fröhlich weiter gefeiert und im Matsch zur Musik getanzt. Bei Gatzen weckt das Erinnerungen an 2011: Auch damals habe es den ganzen Tag geregnet. „Am Ende standen nur noch ein paar Grüppchen auf der Wiese. Da habe ich jeden mit Handschlag verabschiedet und mich fürs Durchhalten bedankt.“ Eine familiäre Atmosphäre, die sich auch im Publikum widerspiegelt. „Unser Open Air ist nicht das klassische Rock-Konzert, wie man es sich vorstellt, bei dem besoffene Metalheads im Kreis rennen,“ sagt von den Driesch. „Das ist ein Familienfest.“ Viele kämen mit Kindern und Großeltern. Sein Lieblingsformat sei das ‚Rocken ohne Socken’ im Allwetterbad Mona Mare. Das Besondere: Die Bühne steht direkt am Beckenrand, das Publikum schwimmt im Wasser und kann zu Live-Musik rutschen oder im Whirlpool entspannen.