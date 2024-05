Schuldnerberatung in Monheim „Betroffene stehen unter hohem Druck“

Menschen, die Rat bei der Schuldnerberatung im Monheimer Haus der Chancen suchen, kommen in der Regel erst, „wenn sie Drohbriefe der Gläubiger im Kasten finden oder die Kontopfändung kurz bevor steht“, sagt Markus Miller. Der Leiter der Schuldnerberatung mit Sitz an der Friedenauer Straße 17c merkt deutlich, dass sich die gestiegenen Energiepreise, die hohen Mieten und auch die Inflation auf seine Tätigkeit und die seines Teams auswirken. Immer mehr Menschen hätten Anspruch auf Sozialleistungen, doch die Bearbeitung der Anträge dauere oft sehr lange. „Dadurch verschärft sich die Situationt.“ Manchmal gingen vier Monate ins Land, bis beispielsweise das Bürgergeld ausgezahlt wird, ergänzt Beraterin Nicole Liedtke. So entstünden Rückstände unter anderem bei Vermietern und Stromanbietern. „Das ist ein Teufelskreis. Wir unterstützen die Betroffenen dann bei den Verhandlungen mit den entsprechenden Stellen.“