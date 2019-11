Senioren sind verunsichert : Straßenräuber beunruhigen Senioren

Die Polizei rät Bürgern, weniger Bargeld und nur die nötigsten Papiere mit sich zu führen. Foto: Polizei NRW/Jochen Tack

Langenfeld Frauen werden die Handtaschen entrissen, Männer an einsamen Stellen ausgeraubt. So kann man sich schützen.

Raubüberfälle auf offener Straße häufen sich aktuell. Die Opfer innerhalb nur einer Woche in Langenfeld: drei ältere Frauen, ein älterer und ein jüngerer Mann.

Wie die Polizei erst gestern mitteilte, wurde ein 67 Jahre alter Mann am späten Samstagabend auf einem Parkplatz an der Bergischen Landstraße von drei Männern beraubt. Nach Polizeiangaben hatte der Solinger gegen 23.30 Uhr sein Auto auf dem Parkplatz abgestellt. Als er ausstieg, kam ein ihm unbekannter Mann auf ihn zu und sprach ihn an. Dann kamen zwei weitere Männer aus dem nahegelegen Wald hinzu. Zu dritt hielten sie den Solinger fest, durchwühlten seine Taschen und sein Auto nach Wertsachen. Sie stahlen ihm Bargeld, die Brieftasche und wichtige Dokumente. Dann flüchteten sie mit einem kleinen silberfarbenen Auto in unbekannte Richtung. Die Tat beobachtet hat ein ebenfalls 67-jähriger Leichlinger, der sofort die Polizei verständigte. Die drei Räuber sind alle etwa 20 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schwarzhaarig und haben einen dunklen Teint. Zwei sind schlank, einer etwas korpulenter. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 - 288-6310

Info Hier gibt es Tipps zum Schutz vor Überfällen Kriminalprävention der Kreispolizei, Kirchofstraße 31, Hilden, Telefon: 02104-9827777, wochentags 8.30 und 15.30 Uhr ASS! Aktion Seniorensicherheit: hält Vorträge. Termine unter: www.seniorensicherheit-kreis-mettmann.de/

Der Fall reiht sich ein in eine Serie von bereits gemeldeten Raubüberfällen in Langenfeld. Am Samstag, 16. November, wurde gegen 18.50 Uhr einer 69-jährigen Frau auf dem Verbindungsweg zwischen Volkshochschule und Parkplatz von hinten eine Tasche mit Portemonnaie und Handy gewaltsam von der Schulter gerissen. Einen Tag später riss ein Radfahrer einer 75-Jährigen gegen 13 Uhr auf der Senliser Straße von hinten die Handtasche. Durch den Ruck stürzte die Frau und verletzte sich am Kopf. Ebenfalls leicht verletzt wurde laut Polizei am 18. November eine 92-jährige Rentnerin an der Goethestraße. Gegen 15.40 Uhr hatte ein Räuber von hinten die Handtasche von ihrer Schulter gezogen und sie zu Boden gestoßen. Die Seniorin umklammerte den Henkel ihrer Tasche und rief um Hilfe. Der Täter schleifte sein Opfer mehrere Meter über den Boden, bis er mit der Beute fliehen konnte. Am selben Tag wurde ein 35-Jähriger in der Richrather Unterführung Haus Gravener-/Hildener Straße von zwei Männern angegriffen. Mit einem Messer forderte das Duo den Langenfelder zur Herausgabe seiner Wertgegenstände auf. Der 35-Jährige übergab sein Portemonnaie und sein Handy. Trotzdem stach einer der Räuber zu und verletzte den Überfallenen am Bauch.

Vor allem ältere Menschen sind in Anbetracht der aktuellen Häufung besorgt. Gerd von Piwkowski, ehrenamtliches Mitglied der Aktion Senioren-Sicherheit (ASS), rät zur Vorsicht und hat auch Tipps parat. „Regelmäßig halten wir Vorträge, wie man sich am besten vor Raubüberfällen und Taschendiebstahl schützen kann. Wir empfehlen, grundsätzlich möglichst wenig Geld mit sich zu führen und an Papieren auch nur das Nötigste.“ Handtaschen mit Schulterriemen sollten Frauen noch über den Kopf ziehen, damit man sie nicht so leicht wegreißen kann. „Hat man einmal größere Geldsummen dabei, etwa, wenn man sich die Rente bar am Schalter abholt, dann sollte dieses Geld eng am Körper getragen werden – in einer Innentasche oder einem Brustbeutel, zum Beispiel.“ Den beraubten Männern rät er: „Wehrt euch nicht, wenn ihr von mehreren Tätern überfallen werdet. Besser ist es, Geld und Handy oder andere Wertgegenstände sofort herauszugeben.“

Hauptkommissar Udo Wilke von der Kriminalprävention der Kreispolizei Mettmann ist noch radikaler: „Frauen sollten am besten gar keine Handtaschen benutzen.“ Wenn sie auf die Handtasche nicht verzichten wollen, sollten darin nur Dinge ohne großen Wert sein, empfiehlt er: Taschentücher und Schminke zum Beispiel.