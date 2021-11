Für Kinder in Langenfeld : Wunschbaumaktion in LVR-Klinik startet wieder

Wunschbaumaktion in LVR-Klinik startet wieder

Für Kinder in Langenfeld

Die LVR-Klinik in Langenfeld organisiert wieder eine Wunschbaumaktion. Foto: RP/LVR

Langenfeld Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Weihnachtswunschbaum in der LVR-Klinik Langenfeld geben. Der Kinderschutzbund Langenfeld hat die Wünsche von 200 Kindern gesammelt.

Um einen Wunsch zu erfüllen, nehmen die Wunscherfüller eine Karte vom Baum und registrieren sich mit ihrem Namen bei der Telefonzentrale (Flachbau an der Einfahrt zum Gelände). So behalten die Verantwortlichen den Überblick, welche Wünsche erfüllt werden. Die Wunschzettel, die am Baum befestigt sind, wurden zum Schutz der Kinder und Familien anonymisiert. Es sind Wünsche, die einen Wert von bis zu 20 Euro haben.