Weihnachten für Kinder Wunschbäume bringen viele Spenden

Die Weihnachtswunschbaumaktion der LVR-Klinik Langenfeld in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund war auch in diesem Jahr ein Erfolg. Ob Fußbälle, Bastelsachen oder Puppen – mit ungebrochener Unterstützung zahlreicher Mitarbeiter, Langenfelder Bürger und lokaler Unternehmen wurden die Wünsche von 150 Kindern erfüllt. Nun wurden die liebevoll verpackten Geschenke durch den Kaufmännischen Direktor und Vorstandsvorsitzenden Stefan Thewes, die Ärztliche Direktorin Jutta Muysers und Pflegedirektorin Silke Ludowisy-Dehl an den Kinderschutzbund Langenfeld übergeben. Der verteilt die Päckchen an die Familien weiter.