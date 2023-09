Der Trends zur Urne ist in Langenfeld und Monheim ungebrochen Wunsch nach Bestattung in der Natur nimmt zu

Langenfeld · Das neue Kolumbarium in Monheim ist fertig. Ein weiteres Feld für Baumbestattungen ist in Langenfeld geplant. Alle Friedhöfe klagen über die zunehmende Zahl nicht mehr gepflegter Gräber, auch wegen der optimalen Wachstumsbedingungen in diesem feucht-warmen Sommer.

17.09.2023, 15:00 Uhr

Jasmin Herbertz vom gleichnamigen Bestattungsinstitut in Langenfeld erhält immer mehr Nachfragen nach Baumbestattungen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Martin Mönikes

Anlässlich des Tages des Friedhofs sprechen Bestattungsunternehmen und Friedhofsverwaltungen über veränderte Vorstellungen und Wünsche der Angehörigen, die einen Todesfall organisatorisch bewältigen müssen. „Wir erleben, dass die meisten Hinterbliebenen bereits konkrete Vorstellungen haben“, sagt Jasmin Herbertz, Bestatterin und ausgebildete Trauerbegleiterin. Ungebrochen zu spüren sei auch in ihrem Unternehmen der Trend zur Urne. Fast zwei Drittel der Verstorbenen werden eingeäschert.