Weihnachtsaktion Wunsch-Baum im Monheimer Tor erfüllt mehr als 50 Wünsche

Die Geschenke werden vom Beratungscentrum direkt an die Menschen mit Wünschen verteilt. Claudia Haag, Geschäftsführerin des Beratungscentrums, ist beeindruckt, mit wie viel Herzblut sich die Monheimer engagieren: „Die Geschenke werden so liebevoll verpackt. Wir haben zum Beispiel für eine junge Frau einen Weihnachtsbaum mit geschmackvollem Weihnachtsschmuck in einer einzigartigen Verpackung erhalten. Da wird beim Auspacken sicherlich das ein oder andere Tränchen vergossen.“