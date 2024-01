Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Langenfeld Workshop stärkt Menschen, die Bürgergeld beziehen

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Langenfeld lädt für Donnerstag, 25. Januar, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in den Alten Pfarrsaal an der Josefstraße 6 zu einem Workshop mit dem Titel „Tohuwabohu - was für ein Theater" ein. Dieser Workshop richtet sich an Menschen im Bürgergeldbezug. Der Workshop wird im Rahmen des Projekts „OpenDoors" der SkF Langenfeld Arbeit und Integration durchgeführt und durch die Aktion Mensch finanziert, heißt es in der Ankündigung