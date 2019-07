Menschen mit Behinderung : Lebenshilfe hat neue Wohnleiterin

Langenfeld/Monheim Marion Maxfield (50) leitet jetzt den Wohnverbund der Lebenshilfe Langenfeld/Monheim.

Maxfield hat nach einer Krankenpflegehelfer-Ausbildung Sozialpädagogik in Düsseldorf studiert, in einem Altenpflegeheim, in der Pflege, in der Sozialpädagogik und in der Jugendhilfe gearbeitet. Zuletzt leitete sie bei der Lebenshilfe Bonn einen Wohnverbund. Ihre Tätigkeit in Langenfeld erfordere zwar viel Büroarbeit, aber sie sei trotzdem zweimal wöchentlich bei der Übergabe in den Außenwohngruppen und auch öfter im Wohnheim selbst dabei. „Trotz allem Stress geben die Mitarbeitenden alle das Beste für die Menschen, die in unseren Einrichtungen wohnen“, hat Maxfield festgestellt. Ziel sei es, herauszufinden, welche Möglichkeiten in den Bewohnern schlummern, um deren Selbständigkeit zu stärken und eine optimale Teilhabe zu gewährleisten. Ihre Stellvertreterin Bettina Braune kümmere sich um die ehrenamtlichen Helfer, die für die Arbeit der Lebenshilfe unentbehrlich seien. Sie hoffe, dass der Bauantrag für den Neubau an der Gladbacher Straße bald genehmigt ist.