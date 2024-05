Drei Haftbefehle erlassen Doping-Razzia – Wohnung in Monheim durchsucht

Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Händler von Dopingmitteln in mehreren Bundesländern sind am Dienstag, 30. April, drei Männer in Hessen verhaftet worden. Durchsucht wurden Wohnungen in Frankfurt, Dreieich und Langen (Hessen), Monheim am Rhein und Warburg (NRW), Pforzheim, Konstanz, Rheinstetten und im Landkreis Karlsruhe (Baden-Württemberg), im Landkreis Stade (Niedersachsen), im Landkreis Bad-Kreuznach (Rheinland-Pfalz), in den Landkreisen Günzburg und Eichstätt (Bayern) sowie in Berlin, wie der Zoll und die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilten.