Info-Abend in Monheim Wird der Greisbachsee zum Lago Maggiore?

Das Bürgerhaus Baumberg füllte sich am Donnerstagabend langsam, aber steitig. Rund 70 Monheimer waren gekommen, um gemeinsam mit drei Gutachterbüros in einem Workshop Ideen für die geplanten Häuser unmittelbar am Greisbachsee zu sammeln. Eingangs präsentierten die Planer erste, grobe Skizzen. Zunächst aber berichtete die städtische Beigeordnete Lisa Pientak über das angrenzende Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Braas-Gelände. Unter dem Titel „Altes Dachsteinwerk“ will man auf 6,3 Hektar Fläche die Gewerbeansiedlungen neu ordnen und auch Platz für einen neuen BSM-Betriebshof schaffen. Bei der Wohnungsplanung müsse berücksichtigt werden, dass in der Nähe Gewerbe angesiedelt ist, merkte Dieter Beele (H + B Stadtplaner) an, der mit seinem Büro den Bebauungsplan 80B erarbeitet.