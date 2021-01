Wochenkolumne Zugabe - Unser Senf : Jetzt bloß nicht nachlässig werden!

Impfstoffmangel, Terminvergabe-Chaos, Todesfälle, Lockdown-Folgen... In der Pandemie gibt es weiter viel Negatives zu berichten – und das (im Gegensatz zu Corona-Tests) in des Wortsinns ursprünglicher Bedeutung.

Gleichwohl lässt der Blick auf die Infektionszahlen auch positive Trends erkennen. Die so genannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, ist im Kreis Mettmann binnen einer Woche von 150,8 auf nun 106,9 gesunken. Damit ist sie zwar im Gegensatz zu etlichen anderen Regionen in NRW und Restdeutschland nach wie vor dreistellig, doch der Lockdown scheint zu wirken.

Offensichtlich gibt es bei den Neuinfektionen im Kreisgebiet ein Nord-Süd-Gefälle. Umgerechnet auf unsere beiden Städte liegen aktuell sowohl Langenfeld (rund 60.000 Einwohner; 38 Neuinfektionen in einer Woche) mit einer Inzidenz von 62,3 als auch Monheim (rund 44.000 Einwohner; 21 Neuinfektionen) mit 47,7 deutlich im zweistelligen Bereich. Das darf kein Grund sein, nachlässig zu werden, sondern muss vielmehr ein Anreiz sein, weiter durchzuhalten. Es gilt, die Inzidenz im Kreis deutlich unter die 50er-Marke zu drücken, so dass das Gesundheitsamt wieder Kontakte Infizierter nachverfolgen und wirksame Quarantänen anordnen kann. Parallel zum fortschreitenden Impfschutz ist dies eine wichtige Waffe im Anti-Corona-Kampf. Dass zur Sorglosigkeit aktuell keinerlei Anlass besteht, zeigt im Übrigen drastisch unser heutiger Corona-Ticker: drei weitere Menschen in Langenfeld sind am oder mit dem Virus gestorben. Und die am Freitag gemeldeten 13 Neuinfektionen in Langenfeld sowie 11 in Monheim sind für beide Städte Höchstwerte der vergangenen Woche.