Zugabe Unser Senf : Vorfreude auf die Schwedenhappen

Langenfeld Alter Schwede: Ein ganzes Jahr lang rückt ab Mittwoch der skandinavische Staat mit seinen faszinierenden Landschaften und sympathisch wirkenden Menschen ins Blickfeld der Langenfelder.

Das zugehörige Kulturprogramm verheißt bei schwedischen Protagonisten wie den Kinderbuchautorinnen Astrid Lindgren (“Pippi Langstrumpf“) und Selma Lagerlöf (“Nils Holgerson“) oder Popgruppen in der Tradition von Abba und Roxette beste Unterhaltung. Auch die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg und deren weltweit aufgegriffene Proteste und Appelle werden vermutlich im Laufe des Jahres 2020 in das Programm von „Välkommen Sverige“ eingehen.

Zwar waren auch schon vor 2008 in Langenfeld ganze Jahre unter ein bestimmtes Motto gestellt worden – wie etwa „Langenfeld blüht auf“ 2004 oder „Partnerschaften“ 2005. Doch erst der Start der Länderreihe hat der damit verbundenen Gestaltung eines gemeinsamen Programms durch lokale Kultureinrichtungen und sonstige Gruppen richtig Schwung gegeben. Offensichtlich macht es Organisatoren und Teilnehmern gleichermaßen Spaß, sich mit den Staaten der Europäischen Union intensiv zu beschäftigen, mit fremden Staatsgebilden, Landschaften und Völkern, mit deren Kultur, Küche, Besonderheiten und Klischees. Nach Spanien, Österreich und Frankreich ist erneut ein beliebtes Reiseland an der Reihe. Auf Schweden freuen sich viele Langenfelder sicher besonders. In diesem Sinne: Välkommen Sverige!