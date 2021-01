Zugabe: Unser Senf : Zuversicht muss belohnt werden

Langenfeld Die Corona-Lage ist weiter ernst, die Neuinfektionen-Inzidenz ist binnen einer Woche im Kreis Mettmann deutlich gestiegen und die Zahl der Toten um 53 auf jetzt 393. Aber es hilft nichts, wir müssen gemeinsam da durch!

Mit den fortschreitenden Impfungen in Senioren- und Pflegeheimen und dem am 1. Februar in Erkrath startenden Kreis-Impfzentrum gibt es ja zunehmend Licht am Ende des Tunnels. Auch die fröhlichen Kunstbilder in unserer heutigen Lokalausgabe stimmen in tristen Zeiten fröhlich. Und im lähmenden Corona-Lockdown ist es doch ein hoffnungsvolles Zeichen, dass in der Langenfelder City einige Geschäftsleute optimistisch in die nahe Zukunft blicken und – wie an anderer Stelle beschrieben – eine Eisdiele, einen Deko-/Schmuck-Laden mit Café eröffnen und eine Burger-Bar neue Räume bezieht. Zudem eröffnet demnächst an der Hauptstraße ein Donuts-Laden.