Zugabe Unser Senf : Wenn der Bürger heran tritt...

Langenfeld Nur noch gut zwei Wochen, dann ist Kommunalwahl. Und die Kürze der Zeit scheint manche Ratsmitglieder wachgerüttelt zu haben. Wackelkandidat möchte niemand sein.

Und so knubbelten sich im Bau- und Verkehrsausschuss Anträge der Marke: Schaut her, ihr Bürger! Mir ist kein Problem zu klein, als dass ich es nicht in euer Namen in die Öffentlichkeit trage. Das kann ein einzelner weggefallener Stellplatz sein, ein fehlendes Straßenschild, ...– die Einleitungsfloskel ist stets dieselbe: „An uns sind Bürger herangetreten, die...“. Da treten wir doch auch heran an die Entscheider der seit 2019 offiziell fußgänger- und fahrradfreundlichen NRW-Stadt: Schafft endlich Klarheit für Radfahrer an der Haupt-, Richrather- und anderen Straßen, wo sie zwischen Gesetzeslage, radwegähnlichem Bürgersteig und ungeduldig folgenden Autos auf sich allein gestellt sind. Und wann werden endlich Ampeln mit Blindensignalen ausgestattet – wie im Februar 2019 (!) beschlossen.