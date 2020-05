Zugabe Unser Senf zum Wochenende : Teststrecke mit Stolperfallen

Langenfeld/Monheim Mit den in dieser Woche fast füllhornartig gelockerten Corona-Beschränkungen bewegen wir uns in Richtung Normalität. Freilich ist der Weg dabei nicht das Ziel, sondern eine Teststrecke mit etlichen Stolperfallen.

Genießen wir dennoch an diesem Wochenende die ersten Wasserski-Runden und Tennis-Matches nach langer Zeit, Familienausflüge zum Spielplatz oder Monheimer Bühnenauftritte und Kinofilme durch die Autoscheibe! Seien wir ganz besonders behutsam beim Muttertagsbesuch im Seniorenheim! Freuen wir uns auf die ab Montag wieder möglichen Restaurantbesuche, auf die Rückkehr weiterer Kinder und Jugendlicher in ihre Schulgebäude sowie auf ausgewählte Volkshochschul- und Musikschulkurse!

Normalität? Was ist in dieser Zeit schon normal? Mit Maskenpflicht und Warteschlangen vor Läden hat sich das Stadtleben augenfällig verändert. Aber das der Pandemie angemessene Verhalten hat sich eingespielt. Auf dem Langenfelder Wochenmarkt haben sich Kunden am Freitag mit Sicherheitsabstand und Mund-Nase-Bedeckung fast ausnahmslos vorbildlich verhalten. Manche selbstgeschneiderte Maske entpuppt sich gar als modisches Accessoire. Noch so ein Stück Normalität.