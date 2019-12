Zugabe Unser Senf zum Wochenende : Fahrplanwechsel geht an der S 6 vorbei

Langenfeld Mit dem Fahrplanwechsel zum Wochenbeginn kam es laut Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bei den S-Bahnen und Regionalbahnen zur größten Fahrplananpassung seit der Jahrtausendwende.

Das größte Paket bildet die S-Bahn, insgesamt sollen die Züge nunmehr etwa zwei Millionen zusätzliche Kilometer pro Jahr im VRR-Gebiet zurücklegen. Mit solchen Hinweisen schlagen die Verantwortlichen sich selber auf die Schulter. So weit, so gut. Schlecht allerdings aus lokaler sicht: Die an den beiden Langenfelder S-Bahnhöfen haltende S 6 ist von solchen Verheißungen in keiner Weise betroffen. Auf der umfangreichen Liste mit den Neuerungen auf S-Bahnlinien, RB und RE-Zügen taucht die S 6 schlichtweg überhaupt nicht auf. Dabei verdient unsere Heimatlinie auf der Hauptachse Düsseldorf-Köln doch höchste Beachtung. Trotz oft prallvoller Züge an Takt und Zuglängen nichts zu verbessern ist taktlos. Auch zu den 24 jetzt, kurz- oder mittelfristig für kostenfreies W-Lan auserkorenen Linien gehört die S 6 nicht. Und das vom VRR benannte Ziel, an allen Stationen einen niveaugleichen Einstieg in die Züge zu ermöglichen, erscheint in Anbetracht des Berghausener S-Bahnhofs ohne Aufzug als Treppenwitz.