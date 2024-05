Neue Standorte in Monheim Wo fehlen Mülleimer und Hundekotbeutelspender?

Gemessen an der Größe des Stadtgebiets und der Bevölkerungszahl gebe es in Monheim schon viele Mülleimer: 727 öffentliche Mülleimer zeigt eine Karte auf der Website an. 50 dieser Mülleimer stehen nun zur Versetzung an – weil sie an ihrem jetzigen Standort nur wenig genutzt werden oder, weil Unbekannte diese Mülleimer immer wieder illegal für privaten Hausmüll nutzen, informiert die Verwaltung. Um einen der 50 variablen Standorte zu beurteilen, genügt ein Klick auf das jeweilige gelbe Mülleimer-Symbol in der Karte. Anschließend lässt sich der Standort positiv oder negativ bewerten und kommentieren. Ähnlich einfach könne man eigene Standort-Ideen eintragen: Werde die gewünschte Stelle angeklickt, öffne sich ein Fenster, in dem man den Standort beschreiben und begründen könne, so Hauke. Der Vorschlag erscheine anschließend als blaues Symbol in der Karte.