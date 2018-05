Langenfeld: Wo alte Jeans zu "Gymbags" werden

Langenfeld Gerade Jugendliche mögen die Idee, beim Workshop "Upcycling" von "Pro Donna" Altes in Neues umzuwandeln.

In der gut eingerichteten Schneiderwerkstatt des SkF Langenfeld "Pro Donna" werden schon seit langem aus abgelegter Kleidung neue Schätzchen zusammengenäht. "Upcycling ist für uns ein Thema", sagt SkF-Bereichsleiterin Dorothea Domasik. "Aus Altem Höherwertiges herstellen."

In einem Arbeitskreis kam dann die Idee auf, auch einmal für Jugendliche einen Upcycling-Workshop anzubieten. "Gerade die jüngeren Leute haben ein hohes Bewusstsein für Umweltschutz", weiß Ehrenamtskoordinatorin Heike Leymann. Schnell taten sich die SkF Langenfeld, youngcaritas im Kreis Mettmann und die Katholische Jugendagentur zusammen und aus der Idee wurde ein fünfwöchiger Workshop unter dem Titel "Im Doppelpack Taten wirken lassen", der auf so hohe Resonanz stieß, dass die zehn Plätze bald voll waren. "Wir hatten Wartelisten und mussten vielen leider absagen", sagt Leymann.

Die zehn Workshop-Teilnehmerinnen sind mit voller Konzentration dabei. Inzwischen haben sie zwei Nachmittage mit Abmessen, Zuschneiden, Nähen und Bügeln verbracht und können sogar schon die ersten Ergebnisse vorweisen. Elisa Buss hat eine Einkaufstasche fertig. Die 15-Jährige hat bereits ein wenig Näh-Erfahrung. "Ich habe in der Schule ein Pausenangebot mitgemacht", erzählt sie. Doch jetzt hat sie Unterricht zu dieser Zeit und so bot es sich an, den Workshop zu besuchen. Für die Gymbag hat sich Elisa eine eigene Hose mitgebracht, eine Jeans. "Die finde ich schön dafür", sagt sie, "außerdem trage ich sie sowieso nicht mehr. Sie hing wochenlang im Schrank." Das Konzept aus abgelegter Kleidung schöne Accessoires zu machen, findet sie gut.