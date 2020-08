Gewerbesteuerhebesatz bis auf 250 Punkte gesenkt : Wirtschaft in Monheim hat sich rasant entwickelt

Wirtschaft in Monheim hat sich rasant entwickelt

Der Rheinpark in Monheim. - Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Was Monheim so attraktiv macht, wäre ohne die erfolgreiche Gewerbesteuerpolitik nicht möglich gewesen. Seit 2012 hat die Stadt Monheim kontinuierlich ihren Gewerbesteuerhebesatz bis auf 250 Punkte gesenkt und damit vor allem große Unternehmen angezogen.

(og) Den ersten Coup landet sie mit der Ansiedlung von Ecolab. Der niedrige Hebesatz zog weitere Firmen an (Rheinpark) und spülte Geld nach Monheim und brachte dadurch unter dem Strich auch ein sattes Plus für die Stadtkasse, mit dem die so genannten weichen Standortfaktoren (Verkehrsanbindung, kostenfreie Kitaplätze, Schulen, , Kulturangebote) finanziert werden können.