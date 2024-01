Jetzt taut’s in Langenfeld und Monheim Dreitagsfliege Wintermärchen

Das Bilderbuch-Wetter hielt drei Tage: So wie dieser Jogger auf der Monheimer Rheinpromenade haben bis Samstag tausende Monheimer und Langenfelder den kurzen Premium-Winter genossen. Die meisten zu Fuß, etliche auf Schlitten, manche auch auf Kufen oder sogar Langlauf-Skiern. Diejenigen, die sich aufs Fahrrad wagen, stellen fest: Die städtischen Betriebshöfe und andere zuständige Behörden haben die Radwege inzwischen deutlich klarer auf dem Zettel als noch vor anderthalb Jahrzehnten! Doch noch gibt es erstaunliche Räumlücken, die das Radfahren selbst für geübte Radler zum Vabanquespiel machen, so etwa an und auf der Bahnbrücke in Berghausen, immerhin eine Hauptverkehrsader. Jetzt gilt es noch mal besonders vorsichtig zu sein, denn Tauwetter hat eingesetzt –mitunter bei Bodenfrost. Und schon an diesem Montag ist laut Vorhersage der typisch rheinisch-schaurige Winter zurück, mit Wind und Regen statt Sonne und Frost.