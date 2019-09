Monheim : Wiener Neustadt: Monheims Älteste

Blick auf Wiener Neustadt mit Dom und dem Schneeberg im Hintergrund. Die südlich von Wien gelegene Stadt hat 45.000 Einwohner. . Foto: Wiener Neustadt Tourismus/Franz Zwickl

Seit 1971 gibt es einen regen Austausch seitens der Schulen, der Feuerwehr und der Verwaltung mit der niederösterreichischen Stadt.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Wiener Neustadt ist die erste Stadt, mit der Monheim im Jahre 1971 eine Partnerschaft schloss. Das ist wichtig zu wissen.

Die Städtepartnerschaft: „Beide Städte waren damals im Europäischen Städtetag und streckten die Fühler nach möglichen Partnern aus, um die Begegnung von Menschen auf friedliche Weise zu fördern“, erinnert sich Ingeborg Friebe, damals SPD-Ratsfrau. Für die niederösterreichische Stadt sprach nicht nur, dass sie nach Größe und Bevölkerungszahl Monheim ähnelte, entscheidend war, dass keine Sprachbarriere überwunden werden musste. „Das hat den Austausch zwischen allen Schichten ermöglicht“, so Friebe. Für sie habe die Stadt, die nach dem Weltkrieg eine enorme Aufbauleistung schultern musste, eine Vorbildfunktion gehabt. „Dort gab es die erste autofreie Einkaufsstraße.“

Info Anreise mit Auto, Bahn und Flugzeug Auto: Wiener Neustadt ist 960 Kilometer von Monheim entfernt, die Stadt liegt direkt an der A 2. Zug: Mit der Bahn kann man von Düsseldorf Hauptbahnhof mit dem ICE (direkt) bis Wien fahren und von dort umsteigen. Der Bahnhof liegt mitten in der Stadt. Flugzeug: Zahlreiche Fluglinien, wie Austrian Airlines, Swiss und Eurowings, bieten Flüge von Düsseldorf nach Wien an.

Seit den 70er Jahren besteht ein reger Austausch zwischen den Schulen, Werner Goller unternahm dorthin regelmäßig die Abschlussfahrten, erst als Hauptschul- später als stellvertretender Gesamtschulleiter. Auch die Feuerwehr, die Betriebssportgemeinschaft der Verwaltung und die Schützen pflegen intensive Kontakte. Als Zeichen der Verbundenheit wurde alle Straßen im Österreichviertel in Baumberg nach Städten in der Alpenrepublik benannt, 1984 wurde ein Gedenkstein für die Partnerschaft enthüllt.

In der Burg, die einst mit dem Lösegeld für Richard Löwenherz erbaut wurde, hat Maria Theresia eine Militärakademie eingerichtet. Foto: Tourismus Wiener Neustadt/Franz Zwickl

Die Stadt: Wiener Neustadt liegt 50 Kilometer südlich von Wien. Die Stadt wurde Ende des 12. Jahrhunderts mit Hilfe des stattlichen Lösegelds gegründet, das England für die Freilassung von König Richard Löwenherz abgepresst worden war. Ihre Blütezeit erlebte sie im 15. Jahrhundert als Residenzstadt Kaiser Friedrichs III. In der Neustädter Burg wurde auch der spätere Kaiser Maximilian I. geboren. Im Zweiten Weltkrieg konzentrierten die Nazis in der Stadt kriegswichtige Industrie, ließen dort Messerschmidt-Jagdbomber und Lokomotiven bauen. Alliierte Bomber legten sie schließlich in Schutt und Asche.

Heute hat die Stadt eigenen Angaben zufolge 45.000 Einwohner und bildet als regionales Wirtschafts- und Bildungszentrum eine wichtige Rolle für das südliche Niederösterreich. Derzeit ist Wiener Neustadt, die einstige Wiege der österreichischen Luftfahrt, Schauplatz der NÖ Landesausstellung, das Motto: „Welt in Bewegung“.

Die Kasematten stammen aus dem 12. Jahrhundert und wurden für die Landesausstellung aufwändig renoviert. Foto: Wiener Neustadt/Michael Weller

Sehenswürdigkeiten: Militärakademie: Kaiserin Maria Theresia richtete in der Burg 1751 ein adeliges Kadettenhaus ein. Die bis heute fortbestehende Militärakademie ist die älteste der Welt. Kasematten: Die unterirdische Wehranlage geht auf das 12. Jahrhundert zurück und wurde für die Landesausstellung 2019 aufwändig renoviert. Dabei wurden einige bauhistorische Sensationen zu Tage gefördert, wie die einzige in Österreich erhaltene Strada Coperta. St. Georgs-Kathedrale: Kaiser Maximilian I. wurde in der Kathedrale der Burg getauft und begraben. Sowohl das Taufbecken als auch das Grabmal unter dem Altar können besichtigt werden. Museum St. Peter an der Sperr: Im Stadtmuseum wird ab 2020 auch eine originale Münze aus dem Lösegeld für den englischen König Richard Löwenherz zu sehen sein. Wiener Neustadt bietet als Tor zu den Wiener Alpen auch zahlreiche Möglichkeiten, die wunderschöne Natur beim Wandern, Biken, Klettern zu erfahren.