Absackung in der Straßenmitte löst Alarm in Langenfeld aus Stadt sperrt Von-Holstein Straße

Wegen einer Absackung mitten auf Von-Holstein-Straße hat die Stadt die Straße zwischen den Hausnummer 2 bis 6 vorrübergehend komplett gesperrt. „Wir wissen noch nicht, warum es zu der Absackung gekommen ist“, sagt Bastian Steinbacher, Leiter des Betriebshofs am Montagnachmittag. Noch könne niemand beurteilen, was bei einer weiteren Belastung der Straße passieren könnte. „Wir suchen ab Dienstagmorgen nach der Ursache“, so der Leiter des Betriebshofes. In der Regel führten Waserschäden zu dieser Art von Schadensbildern. Von der Karlstraße sowie von den Straßen Von-Vellbrück und Von-Etzbach Straße ist die Straße vorerst eine Sackgasse. Anwohner können jeweils bis zur Sperrung heranfahren. Foto: Ralph Matzerath