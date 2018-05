Monheim: Wie die Polizei jungen Tätern beikommt

Monheim Die 2016 im Kreis etablierte Initiative "Kurve kriegen" soll Kinder vor einem Abgleiten in die Kriminalität bewahren.

Ein Straftäter, der bis zu seinem 25. Lebensjahr permanent Delikte begeht, verursacht soziale Folgekosten von 1,7 Millionen Euro (Erziehungsmaßregeln, Haftvollzug, Transferleistungen). Dies hat eine Studie des Umfrageinstituts Prognos ergeben. Solche kriminellen Karrieren starten oft schon in Kinderjahren. Hier setzt die Initiative "Kurve kriegen" des Landes an, die 2016 auch im Kreis Mettmann etabliert worden ist. Sie zielt auf noch strafunmündige Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren, die mit einer Gewalttat oder drei Eigentumsdelikten (Diebstahl) aufgefallen sind und in die Kriminalität abzugleiten drohen.