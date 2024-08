Namenszusatz existiert offiziell seit 1994 Wie der Rhein zur Stadt Monheim fand

Die Entscheidung im Stadtrat fiel mehrheitlich aus. Nur die Grünen sprachen sich gegen die Namensänderung aus.Und so konnte die Umbenennung am 23. August 1993 beim Innenministerium des Landes NRW beantragt werden. Gut drei Monate musste die Stadt auf ihren Namenszusatz warten. Erst am 15. November kam die Genehmigung per Fax im Rathaus an. Eineinhalb Monate Zeit hatte die Verwaltung dann, den Zusatz auf alle Briefpapiere und Dokumente zu übernehmen. Auch das neue Dienstsiegel wurde in kürzester Zeit angepasst. Zum 1. Januar 1994 wurde der neue Name offiziell übernommen. Seitdem ist aus Monheim die Stadt Monheim am Rhein geworden, informiert die Pressestelle.