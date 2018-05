Langenfeld: Wie das Internet unser Denken manipuliert

Langenfeld Kommunikationswissenschaftlerin Meckel widmet ihre "Düsseldorfer Rede" der digitalen Revolution.

Für ihre "Düsseldorfer Rede" wählte die Publizistin Miriam Meckel ein spannendes Thema: "Die Vermessung des Gehirns: Was bleibt von uns in Zeiten von Brainhacking und Neurokapitalismus?" Im weiten Rund der Bühne im Schauspielhaus-Ausweichquartier "Central" war das Bild für das Stück "1984" zu sehen. Meckel, lässig in Jeans und weißen Sneakers, ignorierte das Pult auf der linken Seite, suchte die Mitte und überlegte, ob sie wohl eine Art "Vorgruppe für die totale Überwachungsdystopie" von Orwell sein könnte. Bezüge sind durchaus vorhanden. Wie in Meckels Buch "Mein Kopf gehört mir" geht es im Roman "1984" um die Vision, auf welche Weise Grundrechte und Charakter sich verändern, wenn das menschliche Gehirn manipuliert wird.