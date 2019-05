Langenfeld : Wertstoffhof wird jetzt vergrößert

Laut Betriebshofschef Bastian Steinbacher sollen nach der Erweiterung an der Hansastraße auch die Öffnungszeiten verlängert werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Gute Nachricht für alle, die Elektroschrott, Grünschnitt oder sonstige Dinge loswerden möchten: Der lange ersehnte Umbau des städtischen Wertstoffhofs an der Hansastraße hat jetzt begonnen.

Mit dem 2016 erworbenen Nachbargrundstück vergrößert sich dann laut Betriebshofsleiter Bastian Steinbacher die Fläche der längst an den Kapazitätsgrenzen angelangten Annahmestelle von zuvor 1245 auf 2125 Quadratmeter. „So wird deutlich mehr Platz für die Nutzer und weitere Container geschaffen“, berichtete er den Stadtpolitikern im Haupt- und Finanzausschuss. Auf zusätzlich 520 Quadratmeter Erweiterungsfläche mit Halle werde das Streusalzlager des Betriebshofs verlegt.

In dieser Ausschussitzung informierten Steinbacher und weitere Verwaltungsmitarbeiter über die Abgabe- und Abholmöglichkeiten bei Wertstoffen aller Art. Die FDP hatte den Umstieg vom gelben Sack auf die gelbe Tonne angeregt, die Grünen hatten eine Biotonne für Haushalte ab 2020 beantragt, die BGL Elektrokleingeräte-Container. Auch die Altkleider- und Sperrmüllsammlung sollte die Verwaltung überprüfen. Die Diskussion hierüber vertagten die Politiker auf spätere Ausschusssitzungen.

Wie Bis Ende 2019 will die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage im Internet ein digitales Bürgerportal aufbauen. Auch für Melderegisterauskunft und ähnliches.

Was Ein Sperrmüllantrag soll in Langenfeld künftig online möglich sein.

Laut Steueramtsleiter Andreas Scholz muss seit einer Novelle des Elektrogesetzes vor vier Jahren viel genauer sortiert werden als vorher. „Ausgediente Sportschuhe mit beleuchteter Sohle gelten nun ebenso als Elektroschrott wie Badezimmerschränke mit Leuchtspiegel oder elektrisch verstellbare Sessel.“ Scholz riet von einer städtischerseits betriebenen Sammlung in über Langenfeld verteilten Containern ab. „Allein schon, weil in den Elektrokleingeräten noch Batterien oder Akkus sein könnten, die vor dem Einwerfen unbedingt entnommen werden müssen. Sonst besteht akute Brandgefahr!“

Auf dem Wertstoffhof an der Hansastraße überwacht hingegen das Personal die Annahme. Steinbacher zufolge wird das heutige System nach der Erweiterung grundsätzlich beibehalten. Es bleibe bei jeweils einer Einfahrt nebeneinander für kostenfreie und gebührenpflichtige Entsorgung. Gratis können an der Hansastraße Grün- und Bioabfälle, Elektrogeräte sowie Altpapier abgegeben werden. Acht Euro pro Ladung zahlt, wer Sperrmüll oder Bauschutt anliefert. Die Anordnung der Container in einem Dreieck bleibt Steinbacher zufolge.