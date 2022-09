Noch viele freie Ausbildungplätze in Langenfeld und Monheim : Arbeitslosenquote sinkt im August

Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbei im Kreis Mettmann, legte die Arbeitsmarktzahlen für August vor. Foto: Agentur für Arbeit Mettmann

Langenfeld/Monheim Jugendliche haben noch beste Aussichten auf einen Ausbildungsplatz. Es gibt im Kreis derzeit 711 freie Lehrstellen, aber nur 449 suchende Jugendliche.

() Die Arbeitslosenzahlen in Monheim und Langenfeld sind im August gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. „Die Ursache liegt in dem Start von Aus- und Weiterbildungen“, so die Agentur.

„Viele Jugendliche haben eine Ausbildung begonnen, wodurch die Jugendarbeitslosigkeit deutlich gesunken ist. Kreisweit sind im August demnach 16.645 Menschen arbeitslos, 247 weniger als im Juli.“

Ganz anders sieht es auf dem Ausbildungsmarkt aus: Dort sind auch in den nächsten Wochen noch Einstiege in die Berufsausbildungen problemlos möglich. „Wer sich jetzt bewirbt, hat immer noch gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz“, so die Agentur für Arbeit. „Es sind noch 711 Ausbildungsstellen frei und 449 Jugendliche suchen noch eine Ausbildungsstelle. Viele Unternehmen suchen weiter dringend Azubis, um Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen. Wer noch eine Ausbildungsstelle sucht, sollte sich schnell an die Berufsberatung wenden. Unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater beraten persönlich, telefonisch oder per Video zu den Ausbildungsangeboten, Studienplätzen und auch zu einem Plan B. Außerdem steht die Berufsberatung den Jugendlichen am 13. September bei der Ausbildungs- und Studienmesse „topJob“ in Ratingen mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.

In der Agentur für Arbeit Langenfeld sind seinen Angaben zufolge aktuell 3.141 Menschen arbeitslos. Das sind 90 weniger als im Juli und 231 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 5,9 Prozent im Juli auf aktuell 5,8 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 6,1 Prozent“, so Tymister. Im August meldeten sich 642 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das sind 73 mehr als vor einem Jahr. Zeitgleich konnten 739 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, das sind 138 mehr als im Vorjahresvergleich. Die Arbeitgeber aus Langenfeld und Monheim meldeten im August 180 neue Arbeitsstellen, 90 weniger als vor einem Jahr. Damit sind in der Geschäftsstelle Langenfeld derzeit 779 freie Stellen gemeldet. Der Bestand erhöht sich somit um 34 Stellen zum Vorjahr. In der Stadt Langenfeld sind aktuell 1.538 Menschen arbeitslos, das sind 66 weniger als im Juli und 87 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Langenfeld sinkt von 4,9 Prozent im Juli auf aktuell 4,7 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese 5,0 Prozent. In Monheim sind aktuell 1.603 Menschen arbeitslos, das sind 24 weniger als im Juli und 144 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Monheim sinkt von 7,4 Prozent im Juli auf aktuell 7,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese noch 7,9 Prozent.

(dh)