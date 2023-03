Angebot der Kirchengemeinde St. Martin Langenfeld-Richrath Eine-Welt-Laden präsentiert sein Oster-Sortiment

Der Eine-Welt-Laden der katholischen Gemeinde Richrath am Hans-Litterscheid-Platz bietet laut dem Eine-Welt-Kreis viele österliche und frühlingshafte Geschenkartikel. Osternester, Ostergras, Halstücher, Schmuck und Bücher seien im Angebot. Auch Schokoladen-Artikel wie Osterhasen, Ostereier oder Riegel könne man finden. Zusätzlich stehe das bekannte Sortiment an fair gehandelten Lebensmitteln wie Kaffe, Tee, Honig, Wein und Schokolade sowie Kosmetik zur Auswahl. Der Laden ist dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie an Wochenenden von 10.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.