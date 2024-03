Von Flötenmusik bis Secondhand Viel los für Frauen zum Welttag in Langenfeld und Monheim

In Monheim steht am Montag, 4. März, von 18 bis 19.30 Uhr in einem Gratis-Onlinevortrag Stressbewältigung und Selbstführung in einer fordernden Gesellschaft im Mittelpunkt. Referentin ist Sabrina Bertholdt. Am 13. März gibt es zu dem Thema von 13 bis 17 Uhr einen Präsenzworkshop – ebenfalls kostenfrei. Am Dienstag, 5. März, ist in der Monheimer Volkshochschule an der Tempelhofer Straße von 17 bis 19.30 Uhr eine Lesung mit Gespräch mit Nini Tsiklauri unter dem Titel „Lasst uns um Europa kämpfen". Auch dieses Angebot ist für ömme.