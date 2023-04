Besonders, aber teuer Wellenbad Mona Mare – eine Rarität in der Region

„In fünf Minuten beginnt der Wellengang“, kündigte die Stimme aus dem Off fast feierlich an. Wenn bis Anfang der 1990er Jahre im Düsseldorfer Wellenbad Grünstraße, Nähe Kö, das Spiel der künstlich erzeugten Wellen angekündigt wurde, klang das nicht immer nur verheißungsvoll. Denn zeitgleich mussten Nichtschwimmer das Becken aus Sicherheitsgründen verlassen. Der Puls stieg und man blickte aus dem flachen Wasser erwartungsvoll dem entfernten Beckenrand entgegen, wo das Wasser zunächst träge in Bewegung geriet. Dann bauten sich die Wellen langsam auf, so hoch schließlich, dass die Besucher – wie an der Nordsee – auf dem Wasser schaukeln oder sich in die „Brandung“ werfen konnten.