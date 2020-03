Was dient der Grundversorgung? : Corona-Krise erreicht die Läden und Lokale

Ulrich Brack von Foto Schatz an der Hauptstraße muss – wie viele andere Inhaber – sein Geschäft schließen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Finanzielle Verluste scheinen für die Händler unausweichlich. Sie hoffen auf staatliche Hilfen. Ordnungsdienst überwacht Regelung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Mönikes

Die weitere Verschärfung zum Schutz vor Coronaviren hat am Mittwochmorgen die meisten Händler und Kunden überrascht. „Um 8.47 Uhr erreichte uns die Weisung des Landesgesundheitsministeriums“, bestätigt der Langenfelder Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath. „Sofort“ geschlossen sind seitdem alle Geschäfte, die nicht der Versorgung dienen.

Teams der Ordnungsbehörde schwärmten sofort aus, um die Ladenbetreiber zu informieren oder die Geschäfte zu schließen. In diesen Fällen reicht eine so genannte generelle Allgemeinverfügung. Eine Allgemeinverfügung ersetze einzelne Verwaltungsakte, weil eine auf jeden einzelnen Laden auszufertigende Verfügung zu aufwändig wäre. „Wir prüfen, ob der Schwerpunkt des Verkaufs auf der Versorgung mit täglichem Bedarfsgütern liegt, beispielsweise Lebensmittel“, nannte Benzrath die vor Ort zu treffende Abwägung. „Wenn ein Ein-Euro-Laden auch Gummibärchen verkauft, ist dies kein Lebensmittelgeschäft“.

Info Weitere Schließungen seit Mittwoch Müssen schließen Mit der am Mittwoch durch das Landesgesundheitsministerium versandten Fortführung des gestrigen Erlasses zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen des Landes NRW werden weitere Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens per Allgemeinverfügung auf den Weg gebracht. Darin geregelt sind die ab sofort vorzunehmenden Schließungen vieler Verkaufsstellen des Einzelhandels wie Boutiquen, Blumen- und Fotoläden. Bleiben geöffnet Diese Geschäfte werden nicht geschlossen, weil sie für die Grundversorgung unerlässlich sind: Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel.

In der so genannten Schoppengasse zeigt sich ein typischer Grenzfall: Das Geschäft „Lebenslust“ verkauft zwar auch Ess- und Trinkbares, aber primär Wohn-Accessoires. Der Laden muss schließen. Gegenüber bei TEEspresso stehen Kaffee und Tee im Mittelpunkt, folglich bleibt das Lokal (noch) geöffnet. Gegen 10 Uhr waren die Vorgaben überall in der Stadtgalerie umgesetzt. Info-Zettel an den geschlossen Läden informierten die Kunden. Bei Aldi-Süd hingegen war viel Betrieb, die Schlangen an den Kassen wirkten aber länger als sonst, weil alle Kunden deutlich Abstand zueinander hielten.

Gegen 11 Uhr haben die Ordnungshüter auch das Foto-Geschäft Schatz an der Hauptstraße erreicht. Sie hinterließen einen gefrusteten Ulrich Brack. „Es fehlten eindeutige, verlässliche Vorgaben, die Regelung kommt zu spät, und sie ist ungenau“, so Inhaber Brack, der spontan Kontakt mit den Rechtsanwälten des Einzelhandelsverbandes aufnahm. „Ich bin einerseits Händler, aber auch Dienstleister, was gilt für mich?“

Es sei – aus seiner Sicht – nicht hilfreich gewesen, die Leute zwar zum Daheimbleiben aufzufordern, aber die Läden offen zu halten. „Auch wir waren damit gesundheitlichen Risiken ausgesetzt“, sagt er. Allerdings räumt er ein, dass der Laden an den letzten Tagen gebrummt habe, wie selten. Brack ist gespannt auf die wirtschaftlichen Folgen, die Arbeitgeber, Ladeninhaber und Mitarbeiter gleichermaßen treffen. Statt der befürchteten umständlichen Antragsverfahren für staatliche Hilfe hätte er sich gewünscht, zunächst einmal auf allen Geschäftskonten die Dispokreditgrenze zu erhöhen. „Allerdings zinslos“.