Weinwochen starten Wohl bekomm’s in Monheim

Gute Gespräche, nette Gesellschaft und dazu noch ein Glas mit erlesenem Inhalt? Diese Kombination gibt es auch in diesem Jahr wieder anlässlich der Weinwochen in der Monheimer Altstadt. Die Gastronomen laden zum wiederholten Mal gegen Geld zum Riechen, Schmecken und Probieren ein und präsentieren eine Vielzahl an edlen Tropfen. Die Weinwochen, die am Samstag, 16. September, beginnen, finden ihren Abschluss zwei Wochen später, am Samstag, 30. September, in einem Weinfest.