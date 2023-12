Weihnachtssingen mit Max Mutzke und Buden um den Schelmenturm Die Monheimer Altstadt wird am Sonntag voll

Monheim · Wenn am Sonntag auch viele auswärtige Gäste in die Stadt kommen, könnte es mit den Stellplätzen eng werden. Für das Weihnachtssingen mit Max Mutzke haben die Kulturwerke 1200 Karten verkauft. Vom Parkhaus an der Rheinpromenade fährt ein Shuttlebus. Ein professionelles Wegeleitsystem für Auswärtige dorthin gibt es allerdings noch nicht.

07.12.2023 , 17:00 Uhr

Das Parkhaus an der Rheinpromenade wird am Sonntag zum zweiten Mal für auswärtige Besucher geöffnet. Noch ist der Bau nicht ganz fertig gestellt. Die Übergabe der Firma Goldbeck an die SEG erfolgt im Januar. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)