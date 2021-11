Das Weihnachtshaus in Langenfeld Wiescheid an der Turmstraße 8 erfreut in diesem Jahr wieder viele Besucher. Bereits Wochen vor dem Einschalten beginnt die Arbeit: Auspacken, überprüfen, testen und platzieren der 180 Figuren und zahlreichen Lichterketten. Rund 91.000 LED erwarten die Besucher. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)